Apreciatul DJ George Vintilă va prezenta, astăzi, liceenilor din capitală, un proiect anti-piraterie iniţiat chiar de nişte elevi ai clasei a IX-a H de la Colegiul Naţional „Gheorge Lazăr”. „Mă bucur că am fost contactat pentru a mă implica în această acţiune, pentru că subiectul pirateriei este unul fierbinte de multă vreme încoace şi ne priveşte pe toţi în mod direct”, a declarat vedeta radio. „Întotdeauna eu am cumpărat muzică originală sau am căutat filme originale, calitatea CD-urilor/DVD-urilor fiind incomparabilă cu calitatea celor pe care le poţi downloada de pe internet. Şi nu în ultimul rând, să nu uităm, totuşi, cel mai important aspect: furtul de drept intelectual este caz penal”, a adăugat el.

„Avem ca scop informarea persoanelor necunoscătoare despre piraterie. Aşteptările noastre pe viitor ar fi acelea că sperăm să învăţăm ceva din această experienţă şi pe unii dintre noi sperăm să ne ajute în viitoarele noastre cariere de jurnalişti”, a declarat Mădălina Apostol, elevă, care, împreună cu colegii ei de clasă, a pregătit proiectul intitulat „Vrei să fii pirat?”. Pe lângă dezbateri, cei prezenţi vor urmări interviuri realizate de elevi atât pe stradă cât şi cu un avocat, în privinţa aspectelor legate de legislaţie.