George W. Bush, desemnat arhi-mutilatorul limbii engleze

Preşedintele SUA a primit titlul de arhi-mutilatorul limbii engleze din partea organizaţiei Plain English Campaign, care salută plecarea de pe scena politică a unei surse bogate de gafe. The Plain English Campaign (PEC) i-a acordat preşedintelui Bush premiul Foot In Mouth, în traducere Piciorul în gură, pentru a marca plecarea de pe scena politică a acestuia. Baroneasa Margaret Thatcher a primit premiul Contribution To Plain English, în traducere Contribuţie la protejarea limbii engleze simple, în semn de recunoaştere pentru modul direct de a vorbi. Reprezentanţii PEC au indicat că George W. Bush este un arhi-mutilator al limbii engleze, iar oficialii organizaţiei au oferit şi o listă cu vorbe de duh spuse de preşedintele american. Printre acestea se numără ”It\'s clearly a budget. It\'s got lots of numbers in it”, în traducere Clar este vorba de un buget. Conţine multe cifre şi ”The Afghan fighters have no disregard for human life”, în traducere Luptătorii afgani nu desconsideră vieţile oamenilor.

De cealaltă parte, Margaret Thatcher este considerată de PEC drept un exemplu de politician cu un stil de a vorbi foarte direct. ”Admirăm modul ei simplu de a vorbi. Nu are nimic de a face cu culoarea ei politică”, a indicat un purtător de cuvînt. ”Este antiteza majorităţii politicienilor. Spune ceea ce crede şi nu face risipă de cuvinte”, a adăugat acesta. Plain English Campaign (PEC) este un grup independent care luptă pentru utilizarea limbii engleze simple în comunicarea publică, opunîndu-se jargonului, argo-ului şi altor limbaje specifice.