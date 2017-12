La 20 ianuarie, George W. Bush se întoarce în Texas, „pămîntul făgăduinţei” pentru el, părăsind Washingtonul care nu i-a plăcut niciodată pentru a începe o nouă viaţă de fost preşedinte, pe care o anunţă activă şi discretă. Moment în care se va alătura celor trei foşti preşedinţi americani aflaţi în viaţă, retragerea nu se anunţă pentru George W. Bush o mare necunoscută, aşa cum poate fi pentru alţii, care nu au avut o viaţă la fel de palpitantă ca a lui. Ştie că va scrie o carte, că se va ocupa de muzeul dedicat preşedinţiei sale, că va apăra cauze importante, că va continua să se plimbe cu bicicleta. „Nu pot să mă imaginez pe plajă, cu o pălărie mare de paie pe cap şi cu o cămaşă hawaiană pe spate. Mai ales de cînd m-am lăsat de băutură”, a precizat Bush, cu o săptămînă înainte de retragere.

Miercuri, cînd se va trezi la ranch-ul său texan din Crawford, după ce va fi participat cu o zi înainte la învestitura istorică a lui Barack Obama şi după ce se va fi întors la Texas într-un avion 747 pilotat de US Air Force, George W. Bush nu va mai primi informaţiile despre securitatea naţională, care i-au fost prezentate în fiecare dimineaţă timp de opt ani, cu excepţia duminicilor. În timp ce succesorul său va simţi povara sarcinii din clipa în care va intra în Biroul Oval, Bush nu se va mai îngrijora de ce se va spune dacă decide să îşi prelungească sejurul. „Cred că voi face cafea pentru Laura”, a afirmat el, referindu-se la soţia sa. Dar va trebui să meargă la birou în aceeaşi zi, pentru că este „genul hiperorganizat şi hiperactiv”. George W. Bush şi-a găsit un nou şef de Cabinet, Michael E. Meece, un texan şi un colaborator din perioada cînd era guvernator. Acesta îl va ajuta cu sarcinile sale şi la conducerea muzeului dedicat preşedinţiei sale şi a institutului asociat muzeului din Dallas.

Familia Bush se va împărţi între Crawford şi Dallas, unde Laura Bush a cumpărat la sfârşitul lui 2008 o casă într-unul dintre cartierele cele mai elegante din oraş fără ca soţul ei să o vadă măcar. „Asta înseamnă să ai încredere”, a afirmat la acea dată George W. Bush. Institutul din Dallas va continua marile lupte ale preşedintelui Bush: sprijinul în favoarea disidenţilor, libertatea comerţului, lupta împotriva SIDA şi a malariei în Africa. Vor fi continuate de asemenea şi activităţile Laurei Bush: cauza femeilor din Afganistan şi Orientul Mijlociu, democraţia în Myanmar. Laura Bush tocmai a vîndut unei edituri drepturile de publicare pentru memoriile sale. Soţul său nu şi-a luat un angajament atît de ferm, dar şi-a dezvăluit intenţia de a scrie şi el o carte. Cel a cărui preşedinţie a fost marcată de atentatele de la 11 septembrie, două războaie şi nenumărate scandaluri spune că vrea să explice astfel cum a luat deciziile pe care le-a luat. „Părăsesc scena. Cred că nu poate fi decît o singură persoană o dată sub luminile proiectoarelor şi eu am petrecut destul timp sub reflectoare”, spune el. Bush adaugă însă că este disponibil dacă Obama are nevoie de sfaturile sale, dar mai afirmă că acesta va avea destui consilieri. La rîndul său, poate apela la Bush senior pentru sfaturi despre perioada post-prezidenţială. La 16 ani după ce a părăsit Casa Albă, George H. W. Bush nu îşi aminteşte de o tranziţie extraordinar de dificilă: „Pur şi simplu începi o nouă viaţă”, spune fostul preşedinte care, la 84 de ani, intenţionează să sară din nou cu paraşuta.