Georgia a rămas fără premier

Premierul georgian, Mamuka Bakhtadze, şi-a anunţat luni demisia imediată din funcţie, considerând că şi-a îndeplinit misiunea în fruntea executivului republicii caucaziene, transmite EFE, arată agerpres.ro. "A fost creat cadrul pentru dezvoltarea strategică a Georgiei şi am luat decizia de a renunţa la funcţie deoarece consider îndeplinită misiunea mea din această etapă", a scris premierul pe Facebook. Oficialul a adăugat că între sarcinile sale figura şi "aducerea la un nou nivel calitativ a relaţiilor cu SUA, UE şi NATO". "Niciodată nu am fost atât de aproape de familia europeană", a arătat Mamuka Bakhtadze. Un reprezentant al partidului de guvernământ Visul Georgian a confirmat pentru presă că formaţiunea va anunţa marţi numele posibilului înlocuitor al lui Bakhtadze. Cel mai probabil succesor la şefia executivului este, conform experţilor, Giorgi Gajaria, actualul vicepremier şi ministru de interne. Demisia lui Bakhtadze intervine la două luni de la o creştere a tensiunilor cu Rusia, după un val de proteste faţă de prezenţa unui deputat rus în Parlamentul georgian. Ca urmare a protestelor, în care au fost rănite peste 200 de persoane, Moscova a decretat suspendarea temporară a zborurilor de pasageri între cele două ţări, ceea ce a dat o lovitură serioasă industriei turistice georgiene.