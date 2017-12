Georgică Cornu, audiat la DIICOT Mehedinți

Omul de afaceri Georgică Cornu este audiat astăzi de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Mehedinți, care efectuează cercetări față de acesta și față de alți doi suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, delapidare în formă continuată și spălare de bani. După perchezițiile care au avut loc, dimineață, la Timișoara, la locuința sa și a fostei soții, Georgică Cornu a ajuns sub escortă la DIICOT Mehedinți. Procurorii susțin că "există suspiciunea rezonabilă că în perioada august 2012 și până în prezent, suspectul a inițiat și constituit un grup infracțional organizat format din suspecții C.L.N și B.L.G, având drept scop, pe de o parte, scoaterea din patrimoniul SC C&C CONFORT SRL a unor bunuri libere de sarcini, în vederea împiedicării executării acestora, iar pe de altă parte, trecerea acestora sub controlul liderului grupului, sprijinit de către suspectul B.L.G. Suspecții au urmărit transferul acestor bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni". Astfel, s-a reținut că, începând cu 27.08.2012, Cornu și unul dintre complici, în calitate de reprezentanți ai SC C&C MH CONFORT SRL, prin tranzacții frauduloase succesive, au scos din patrimoniul societății comerciale patru bunuri imobile în valoare de aproape 12.000.000 de lei, care, în drept, au ajuns în proprietatea SC GORNO CG SRL, iar ulterior, prin radierea acesteia, bunurile respective au intrat în proprietatea personală a unui membru al grupării. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în fapt, proprietarul bunurilor a fost Georgică Cornu. Prejudiciul produs în cauză este în sumă de 11.990.931,39 lei, reprezentând valoarea bunurilor imobile scoase în mod fraudulos din patrimoniul SC C&C MH CONFORT SRL prin fraudarea creditorilor acestei societăți, inclusiv Ministerul Finanțelor Publice prin ANAF Timiș.