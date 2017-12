Ger de crapă pietrele

Meteorologii avertizează că în următoarele două nopţi acele termometrelor ar putea coborî chiar şi până la minus 20 de grade Celsius. Temperaturile se vor mai apropia de normalul perioadei în ajunul Anului Nou. Vremea se va răci şi mai mult în perioada următoare, temperaturile coborând chiar sub minus 15 grade în timpul nopţii. \"Următoarele două nopţi vor însemna o vreme geroasă în cea mai mare parte a ţării. Din nou vom vorbi de nopţi geroase cu minime între minus 5 şi minus 15, posibil chiar spre minus 18, minus 20 de grade. Începând cu ziua de vineri intrăm într-un uşor proces de ameliorare, adică dacă astăzi, mâine, minimele sunt sub pragul gerului, iar maximele sunt sub minus 2 grade, vineri am putea avea valori de 3, 4 grade şi în sud-estul extrem\", a declarat meteorologul Silviu Grigore.