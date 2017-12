Ger de crapă pietrele! Se anunță și ninsori la Constanța!

Meteorologii anunță pentru ajunul Bobotezei, 5 ianuarie, temperaturi maxime, la Constanța, cuprinse între 3 și 6 grade C, iar minime între -8 și -2 grade C. În ziua de Bobotează, pe 6 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și 0 grade C, iar minimele vor fi între -15 și -12 grade C. Sunt anunțate, de asemenea, și precipitații sub formă de ninsoare. Ziua de 7 ianuarie aduce ger de vor crăpa pietrele. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul -15 și -9 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -15 și -12 grade C. Și în această zi meteorologii anunță ninsori.