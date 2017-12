Gerhard Schroeder, la Bucureşti

Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroeder, vine, astăzi, la Bucureşti, la invitaţia preşedintelui PSD, Victor Ponta. Într-un comunicat de presă al PSD se arată că Gerhard Schroeder va participa la un eveniment organizat sub egida Institutului \"Ovidiu Şincai\", unde va susţine o conferinţă cu tema \"Europa încotro? Soluţiile economice ale stângii\". În plus, Gerhard Schroeder are programate discuţii cu preşedintele PSD, Victor Ponta, şi cu alţi lideri social-democraţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media. PSD precizează că invitaţia adresată de Ponta fostului cancelar al Germaniei face parte dintr-o agendă mai largă a preşedintelui PSD, ce vizează întâlniri cu lideri socialişti importanţi din întreaga Europă. În comunicat se precizează că preşedintele PSD va avea, săptămâna viitoare, o întrevedere şi cu şeful guvernului spaniol, Jose Luis Rodriguez Zapatero.