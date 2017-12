Gerlem, curtat de Dinamo

În ciuda unui tur de campionat sub aşteptări, FC Farul ar putea da lovitura pe plan financiar în această iarnă, gruparea de pe litoral avînd şanse să realizeze cel mai important transfer din istoria clubului. Considerat cel mai bun jucător al constănţenilor, brazilianul Willian Gerlem este curtat de liderul Dinamo Bucureşti. Oficialii bucureşteni au confirmat interesul pentru atacantul sud-american în cadrul unei şedinţe la care au participat atît acţionarii, cît şi antrenorul principal Mircea Rednic. De altfel, au avut loc deja primele contacte între cele două cluburi, preţul stabilit de constănţeni învîrtindu-se în jurul sumei de 500.000 de euro. Sosirea lui Gerlem în Ştefan cel Mare depinde însă şi de plecările din tabăra dinamovistă, “cîinii roşii” încercînd să scape de un alt brazilian, Thiago, care nu a dat randament. În acest caz, Gerlem ar avea locul asigurat pe banda stîngă a ofensivei, unde Boştină şi Mitea au dezamăgit în prima parte a campionatului. Vînzarea jucătorului în vîrstă de 25 de ani ar aduce un profit important pentru “rechini”, în condiţiile în care pentru transferul său de la Estoril Praia, în urmă cu un an şi jumătate, s-au plătit doar 100.000 de euro. Antrenorul Ion Marin a declarat însă că pe adresa clubului nu a sosit nicio ofertă scrisă din partea liderului: “Pînă în acest moment, nu am primit nicio ofertă scrisă din partea vreunui club pentru jucătorii Farului. Tot ce avem sînt vorbe, adică telefoane şi declaraţii prin presă, şi nu putem începe negocieri pentru vreun transfer în aceste condiţii”.

Oferta bucureştenilor a surprins, totuşi, în condiţiile în care Gerlem a jucat destul de puţin în acest sezon, din cauza accidentărilor. Brazilianul a fost integralist în doar cinci partide, în alta intrînd din postura de rezervă. În ultimele runde din această toamnă, “Săpăligă” nu l-a putut folosi din cauza unui rupturi musculare, recuperarea decurgînd anevoios. “După accidentarea suferită la Urziceni, Gerlem a urmat un tratament pe o perioadă de două săptămîni la Eforie Nord. A continuat cu alergări uşoare sub comanda preparatorului fizic Gheorghe Avram şi nu a mai acuzat dureri. În aceste condiţii, ar trebui ca la reunirea lotului, pe 7 ianuarie, Gerlem să fie apt pentru a se antrena la capacitate maximă”, a explicat antrenorul formaţiei de pe litoral. Chiar dacă a jucat puţin, Gerlem şi-a trecut în cont două goluri, cel cu FC Vaslui, din etapa a 4-a a Ligii I, aducînd trei puncte importante Farului.