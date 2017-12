Germania a umilit Brazilia

09:15:06 / 09 Iulie 2014

Bravo GERMANILOR!!!

Lectie de fotbal si de viata..o fi cald in BRAZIL dar fotbalistii din ziua de azi nu mai cresc ca in trecut...mingicareala si atat...VICTORIA NEMTILOR NU E INTAMPLATOARE..au castigat titlul european la tineret cu 5 jucatori din lotul actual..antrenorul are continuitate..acum 2 ani finala LIGII CAMPIONILOR A FOST EXCLUSIV cu echipe din Bundesliga..si sa nu uitam ca bayer munchen a fost prima sau a doua echipa din europa dupa sau inaintea barcelonei in ultimii 7-8 ani...ce vreti mai mult...brazilienii au venit cu jucatori de 100 de kile cu jucatori care au evoluat in lituania la echipe de 2 lei...hai sa fim seriosi...echipa de batut la scor...