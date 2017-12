Germania, cu exporturile la maxim

Exporturile Germaniei generează venituri mult mai mari decât contribuţia statului german la lupta împotriva crizei din Zona Euro, întrucât deprecierea euro creşte avantajul competitiv al ţării. Exportatorii germani se bucură de un avantaj anual de 100 de miliarde de euro în contextul instabilităţii, afirmă Nathan Sheets, economist şef pentru divizia internaţională a Citigroup. Adică, de peste 10 ori mai mult faţă de contribuţia de 8,7 miliarde de euro a Germaniei în acest an la fondul de urgenţă aflat în proces de înfiinţare (European Stability Mechanism). Cifra foarte ridicată evidenţiază beneficiile înregistrate de Germania de pe urma strategiei cu accent pe austeritate a cancelarului Merkel. Abordarea Executivului german a atras critici din partea liderilor politici din întreaga lume şi cereri pentru relaxare din partea statelor din sudul Europei, unde randamentele obligaţiunilor au crescut la niveluri foarte ridicate.

Randamentul obligaţiunilor germane pe doi ani a devenit negativ, pentru prima dată, în iunie, astfel că investitorii au plătit pentru a-şi păstra banii la statul german. Câştigurile de competititvitate înseamnă că Germania are acum o monedă cu circa 20% mai slabă decât dacă ar fi existat marca germană, afirmă economistul Citigroup. Moneda mai slabă creşte surplusul comercial nominal al Germaniei cu circa 4% din PIB sau 100 miliarde de euro, afirmă el. Beneficiul generat de moneda depreciată ar putea creşte aproape de 30%, ca urmare a intrărilor de capital care caută plasamente sigure. Euro a atins, săptămâna trecută, minimul a doi ani, oferind un nou sprijin unei ţări în care costurile cu forţa de muncă au crescut mai lent decât în ţările vecine. ”Euro mult mai slab este, cu siguranţă, un ajutor pentru exporturile germane şi a consolidat rezistenţa economiei”, a declarat Christian Schulz, economist Berenberg Bank din Londra. Acesta estimează că circa 60% din exporturile Germaniei sunt livrate în afara Zonei Euro, comparativ cu circa 50% în cazul Franţei şi 42% în cel al Spaniei, potrivit datelor pe 2010. De la introducerea euro la tranzacţionare în 1999, exporturile germane au urcat cu 120%. Cele ale Franţei şi Italiei au avansat cu 40%, în timp ce pentru Grecia, doar cu 30%. Analişti ai Bank of America Merrill Lynch au calculat că Germania ar avea de pierdut mai mult decât oricare alt stat euro, dacă ar părăsi uniunea monetară. Moneda germană s-ar aprecia cu 14% imediat şi ar contribui la o reducere a PIB-ului cu 7% sau 185 miliarde de euro.

ESTIMĂRI ÎN SCĂDERE Fondul Monetar Internaţional a revizut în scădere estimările de creştere economică globală pentru 2012 şi 2013, cu 0,1 puncte procentuale (pp) şi respectiv 0,2pp. Astfel, pentru acest an, FMI prognozează o creştere de 3,5% iar pentru 2013, de 3,9%. Totodată, în cazul economiilor dezvoltate se va înregistra o creştere economică de 1,4% în 2012 (la fel ca la prognoza din aprilie) şi de 1,9% în 2013 (în scădere cu 0,2pp). Statele cu economii emergente vor avea creşteri de 5,6% (-0,1pp) în acest an şi de 5,9% (-0,2pp) în 2013. FMI mai estimează că economia Germaniei va creşte în 2012 cu 1% şi cu 1,4% anul viitor, iar cea a Franţei cu 0,3%, respectiv 0,8%. Pentru SUA este prognozat un avans economic de 2% în acest an şi de 2,3% în 2013, iar în Japonia de 2,4% şi 1,5%.