Germania, după era Ballack

Marea problemă a nemţilor este cum va arăta Mannschaftul fără vedeta sa din ultimii ani - Michael Ballack. Probabil ceva mai bine, dacă ne gândim că Ballack a îmbătrânit şi - mai mult - Chelsea “i-a făcut vânt” neprelungindu-i contractul scadent în această vară! Şanse mare de afirmare, astfel, pentru tinerii jucători germani - Marin, Ozil sau Muller, în caz că Low îi va folosi titulari. Singura problemă în alcătuirea formaţiei, pentru Low, pare să fie alegerea între Jansen şi Badsturber, pentru postul de fundaş stânga. De partea cealaltă, Verbeek a avut ceva emoţii, Emerton şi Cahill nefiind apţi de joc în ultimul amical, cel cu SUA. Dar cei doi mijlocaşi au fost declaraţi apţi de joc de echipa medicală şi vor fi titulari în echipa Australiei, alături de bătrânul Kewell. Evident, Germania are prima şansă în această partidă, lucru întărit şi de declaraţia lui Cahill, care a spus că echipa sa ar fi fericită să obţină un egal în prima partidă. Numai că Australia creşte de la an la an şi acum este capabilă să se bată de la egal la egal cu marile forţe ale fotbalului mondial.

Formaţiile probabile - Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - Lahm, Friedrich, Mertesacker, Jansen (Badsturber) - Trochowsky, Schweinsteiger - Marin, Ozil, Podolski - Klose; Australia (antrenor Pim Verbeek): Schwarzer - Wilkshire, Moore, Neill, Chipperfield - Grella, Culina - Emerton, Cahill, Kewell - Kennedy. Arbitri: Marco Rodriguez - Jose Luis Camargo şi Alberto Morin (toţi din Mexic), rezervă: Martin Hansson (Suedia).