Germania ne fură dascălii

12:55:29 / 15 Mai 2014

Poti trai bine,fa-o!

Germania nu fura pe nimeni,Romania efectiv ii goneste pe oameni din tara. Omul are o singura viata ce nu trebuie irosita sacrificand-o aiurea.Cine are ocazia sa traiasca demn,din munca cinstita,sa o faca afara,daca in tara nu se poate.