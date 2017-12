Germania nu face concesii!

Cu toate că are două victorii în primele două partide, Germania nu a scăpat de emoţiile calificării în sferturile de finală. Întâlnirea cu Danemarca se anunţă poate chiar mai grea decât cea cu Olanda, “vikingii” agăţându-se de orice şansă care le-ar putea aduce calificarea. Chiar dacă Ozil, Gomez şi celelalte vedete ale naţionalei lui Joachim Low pornesc clar cu prima şansă, acest lucru nu este nici pe departe un garant pentru cele trei puncte. Ultima întâlnire oficială dintre cele două formaţii a fost în finala CE din 1992, încheiată cu victoria danezilor, 2-0, tot într-un moment în care “Panzer-ul” german era cotat cu prima şansă. Germania are de această dată şi varianta rezultatului de egalitate, care în anumite condiţii ar conveni şi Danemarcei, însă această posibilitate nu face parte din mentalitatea unui popor obişnuit să nu facă niciun fel de concesii. În plus, victoria împotriva trupei lui Morten Olsen ar onora şi promisiunea pe care internaţionalii germani de la Bayern Munchen i-au făcut-o lui Arjen Robben. Ca o curiozitate însă, Danemarca nu a pierdut niciodată la un turneu final al Campionatului European atunci când a reuşit să deschidă scorul, înregistrând şase succese şi patru remize. Cel mai vechi selecţioner de la EURO 2012, de 12 ani pe banca Danemarcei, Morten Olsen, se confruntă cu două probleme de efectiv. Dacă mijlocaşul defensiv Zimling are şanse să fie recuperat, în ofensivă va lipsi aproape sigur Rommedahl, ambii accidentându-se în disputa cu Portugalia. Nici Joachim Low nu va putea alinia cel mai bun “11”, Jerome Boateng fiind suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. Dacă va evolua, Lukas Podolski se va afla la meciul cu numărul 100 pentru Germania, intrând într-o galerie selectă, alături de Thomas Hassler, Franz Beckenbauer, Jurgen Kohler, Jurgen Klinsmann, Miroslav Klose sau Lothar Matthaus.

Echipele probabile - Danemarca (antrenor Morten Olsen): S. Andersen - S. Poulsen, Kjaer, Agger, Jacobsen - Kvist, Zimling - Mikkelsen, Eriksen, Krohn-Dehli - Bendtner; Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - Howedes, Hummels, Badstuber, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - T. Muller, Ozil, Podolski - M. Gomez. Arbitri: Carlos Velasco Carballo (centru) - Roberto Alonso Fernandez şi Juan Carlos Yuste Jimenez (asistenţi), David Fernandez Borbalan şi Carlos Clos Gomez (asistenţi suplimentari) - toţi din Spania. Mark Clattenburg (rezervă - Anglia).