Germania, pe primul loc în topul brandurilor de ţară

Germania este brandul care a ocupat prima poziţie în clasamentul “Nation Brands Index”, care include 50 de ţări, pe locurile următoare aflîndu-se Franţa şi Marea Britanie, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul GfK America. Pe primele zece locuri în topul inclus în studiul “2008 Nation Brands Index” (NBI), realizat de GfK Roper Public Affairs & Media, divizie a GfK Custom Research North America şi Simon Anholt, se află, în ordine, Germania, Franţa, Marea Britanie, Canada, Japonia, Italia, Statele Unite, Elveţia, Australia şi Suedia. Spania, Olanda, Norvegia şi Austria, Danemarca, Scoţia, Noua Zeelandă, Finlanda, Irlanda şi Belgia completează clasamentul, pînă la poziţia a 20-a.

Studiul are la bază sondaje în cadrul cărora au fost intervievaţi respondenţi din 20 de ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare şi cărora li s-a cerut să răspundă la o serie de întrebări. Întrebările au fost grupate pe şase categorii: exporturi, guvernare, cultură, populaţie, turism, imigraţii / investiţii. Clasamentul final are la bază media răspunsurilor la toate cele şase categorii. Acelaşi studiu a stabilit că, din punct de vedere cultural, brandurile de ţară cele mai puternice sînt Franţa, Italia şi Marea Britanie, în timp ce brandurile cele mai populare sînt Canada, Australia şi Italia. Japonia a ocupat poziţia de lider în clasificarea brandurilor de ţară din punct de vedere al exporturilor, fiind urmată de Statele Unite şi Germania, în timp ce, în topul realizat din punct de vedere al turismului, primul loc este ocupat de Italia, urmată de Franţa şi Spania. Brandurile de ţară cele mai puternice atunci cînd a fost vorba de guvernare s-au dovedit a fi Elveţia, Canada şi Suedia, în timp ce statele care au ocupat primele locuri în clasamentul brandurilor de ţară realizat din punctul de vedere al imigraţiei şi investiţiilor au fost Canada, Marea Britanie şi Statele Unite. “Indexul NBI este un clasament al ţărilor care măsoară percepţia internaţională asupra fiecărei naţiuni ca şi cum acestea ar fi branduri publice”, a declarat Simon Anholt, iniţiatorul raportului. “În cadrul topului 10 al ţărilor care se bucură de cea mai bună percepţie internaţională, clasamentul arată existenţa unei corelaţii puternice între brandul naţional şi statutul economic al ţării respective”, a adăugat el. “În mod similar cu felul în care un brand comercial se bazează pe opiniile favorabile ale publicului pentru a vinde produse, statele depind de reputaţia şi imaginea pe care o au pentru a atrage turişti, afaceri, investiţii şi alte elemente importante pentru puterea financiară şi poziţia internaţională a unei ţări”, a spus Xiaoyan Zhao, vicepreşedinte şi director al studiului NBI în cadrul GfK Roper Public Affairs and Media.

GfK şi Anholt realizează şi studiul “City Brands Index”, care va fi dat publicităţii la sfîrşitul anului. Iniţiat anul acesta, studiul “Nation Brands Index”, realizat de Simon Anholt şi GfK Roper Public Affairs & Media, măsoară imaginea a 50 de ţări şi are la bază răspunsurile oferite de 20.000 de persoane cu vîrste de peste 18 ani din 20 de ţări. GfK Roper Public Affairs & Media, divizie a GfK Custom Research North America, este specializată în sondaje de opinie, cercetări în domeniile media şi comunicare şi măsurarea reputaţiei corporatiste atît în Statele Unite, cît şi pe plan internaţional. Simon Anholt este specialist recunoscut pe plan internaţional pentru cunoştinţele sale în ceea ce priveşte brandingul de ţară, regional sau brandingul oraşelor. El este membru al Consiliului britanic pentru diplomaţie publică şi este consilier independent pe probleme de strategie de brand şi diplomaţie publică pentru alte circa 20 de guverne naţionale, regionale şi locale. Anholt a dezvoltat conceptul de “Nation Brands Index” în 2005 şi este editorul fondator al jurnalului trimestrial “Place Branding and Public Diplomacy” şi autor al mai multor lucrări de branding.