Germania, prima echipă europeană care se impune pe continentul american!

Reprezentativa Germaniei a egalat Italia la numărul de Cupe Mondiale câştigate, patru, după ce a reuşit să se impună în faţa Argentinei, scor 1-0, în finala disputată duminică noapte, pe celebra arenă “Maracana” din Rio de Janeiro, “templul fotbalului mondial“. Graţie golului lui Mario Gotze în min. 113, Germania succede în palmares Spaniei, transformă în aur “Mineirazo” (7-1 contra Braziliei în semifinale) şi câştigă o a patra stea după “Miracolul de la Berna” - 1954, titlul “Kaiserului“ Beckenbauer - în 1974 şi cel al generaţiei Matthaus - în 1990 (selecţioner - acelaşi Franz Beckenbauer). Germania egalează Italia şi se află la un titlu de Brazilia (5 trofee), în timp ce Argentina rămâne cu două trofee (1978 şi 1986). În plus, Germania are opt finale la Cupa Mondială şi câştigă primul său trofeu după EURO 1996. În 2010, Germania, care acum succede în palmares Spaniei, a ocupat locul 3.

„Nu vreau să-mi pierd capul. Este logic să nu prea realizăm ce s-a întâmplat după atâtea emoţii, presiune. Dar acest sentiment profund de fericire este etern. Jucătorii au dat totul, Schweinsteiger şi Lahm au fost excepţionali. Le-am spus că trebuie să lupte ca niciodată, să aducă trofeul pe care nu l-au câştigat încă. Am petrecut 55 de zile împreună, dar proiectul a început acum zece ani, cu Jurgen Klinsmann. Am crescut şi am progresat. Deşi nu am câştigat în ultimii ani, acum am reuşit. Echipa merita asta. Lahm, Schweinsteiger, Mertesacker, Podolski, Klose sunt aici de zece ani şi erau dezamăgiţi că nu au câştigat nimic. Dorinţa a fost atât de mare, spiritul de echipă la fel. Am reuşit. Sunt mândru de echipă. Este extraordinar că suntem prima echipă europeană care câştigă un titlu în America de Sud, aici în Brazilia, ţara fotbalului. Suntem foarte mândri”, a declarat Low. „Este incredibil ce am realizat. Nu avem nevoie să avem cel mai bun jucător din lume. Trebuie doar să avem cea mai bună echipă. Am devenit tot mai buni de-a lungul turneului şi nu ne-am dat bătuţi nici măcar atunci când lucrurile nu mergeau aşa cum ne doreau. Ne-am menţinut planul şi am devenit campioni mondiali. Echipa a rămas calmă şi răbdătoare. Ştiam că avem ceva de făcut până la final“, a declarat căpitanul Philipp Lahm.

Locul 3 la Cupa Mondială din Brazilia a revenit reprezentativei Olandei, care a trecut în finala mică de Brazilia, scor 3-0.