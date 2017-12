Germania va ancheta 30 de presupuşi gardieni de la Auschwitz

Biroul german pentru investigarea crimelor naziste a anunţat ieri că va transfera justiţiei dosarele a 30 de presupuşi gardieni ai lagărului de concentrare de la Auschwitz, recomandând începerea urmăririi penale pentru complicitate la crimă. Biroul, care nu are atribuţii de începere a urmării penale, a examinat 39 de dosare ale unor foşti presupuşi gardieni de la Auschwitz, dintre care cel mai vârstnic are 97 de ani, a declarat procurorul special Kurt Schrimm, în cadrul unei conferinţe de presă la Ludwigsbourg, în vestul Germaniei. Biroul central de anchetă privind crimele naţional-socialismului a condus peste 7.000 de anchete de la crearea sa, în 1958, însă nu are puterea de a angaja urmăriri penale. Procurorii regionali sunt cei care trebuie să decidă deschiderea de eventuale procese, dacă acuzaţii sunt apţi de a fi judecaţi. Biroul a identificat iniţial 49 de presupuşi gardieni ai lagărului de la Auschwitz, construit de nazişti în Polonia ocupată. Nouă au murit, iar 30 locuiesc în continuare în Germania. Unul dintre supravieţuitori este judecat în acest moment la Stuttgart, în sud-vestul ţării.

Peste 6.000 de persoane au lucrat la Auschwitz, unde circa 1,1 milioane de evrei, rromi, homosexuali sau opozanţi politici au murit în camerele de gazare, din cauza epuizării prin muncă forţată sau a bolilor. Timp de peste 60 de ani, tribunalele germane nu i-au judecat decât pe acuzaţii pentru care aveau probe directe sau mărturii. Însă condamnarea apatridului de origine ucraineană John Demjanjuk la München, în mai 2011, a creat un precedent. Acesta a fost găsit vinovat pentru complicitate la uciderea a 28.000 de evrei, instanţa stabilind că era gardian la lagărul de la Sobibor, chiar dacă nu a putut dovedi implicarea sa directă în crime. John Demjanjuk a murit anul trecut, în timp ce aştepta finalizarea apelului la sentinţa de condamnare.

Anunţul biroului pentru investigarea crimelor naziste a survenit la o zi după deschiderea la Hagen a unui proces împotriva unui fost membru SS, Siert Bruins, în vârstă de 92 de ani, acuzat că ucis, în septembrie 1944, un luptător de rezistenţă olandez, în nordul Olandei. De la procesul demnitarilor nazişti la Nürnberg, între anii 1945-1946, circa 106.000 de militari nazişti au fost judecaţi, dintre care 13.000 au fost găsiţi vinovaţi şi jumătate condamnaţi.