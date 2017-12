Germanii şi-au făcut mea culpa

Jucătorii germani au recunoscut la finalul meciului cu Italia, scor 1-2 (Ozil 90+2-pen. / Balloteli 20, 36), că greşelile comise în defensivă i-au costat calificarea în finală.

„Am greşit grav în prima repriză, iar un dezavantaj de două goluri în faţa unei echipe care joacă atât de bine în plan tactic este aproape imposibil de recuperat. Ar fi trebuit să-l blochez pe Cassano la primul gol. Centrarea sa a venit de pe partea mea, astfel că am o mare vină la reuşita lui Balotelli”; a spus fundaşul Mats Hummels. „Acest eşec are un gust amar. Am făcut câteva greşeli prosteşti în apărare şi, practic, ne-am dat singuri golurile. Este păcat, pentru că potenţialul acestei echipe este enorm. În repriza secundă am făcut totul pentru a reveni, însă am marcat prea târziu. Am avut şi eu o ocazie mare de a înscrie, dar nu am reuşit. Dacă eşti condus de Italia şi nu ai nici noroc, nu ai nicio şansă să câştigi”, a adăugat căpitanul Philipp Lahm. „Ambele goluri au fost primite mult prea uşor. Nu cred că am jucat mai slab decât Italia, mai ales că ne-am creat numeroase ocazii în prima repriză, dar nu a fost de ajuns pentru calificare”, a completat Toni Kroos.