Germanii și-au pierdut apetitul pentru carnea de porc

Orientarea populației spre mâncare mai sănătoasă precum și evoluția demografică în urma sosirii în Germania a multor refugiați a influențat consumul de carne de porc în țara care a dat lumii cârnații Bratwurst și hotdog-ul, transmite Bloomberg. Potrivit firmei de consultanță Agriculture Market Information Co., anul trecut consumul de carne de porc în Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 11 ani, iar tendința de scădere va continua și în acest an. Este al treilea an consecutiv în care asistăm la o scădere a cererii de șuncă și cârnați în Germania, cel mai mare producător și consumator de carne de porc din Europa. Carnea de porc reprezintă în continuare peste jumătatea din carnea consumată în principala economie europeană, însă cota sa de piață scade în favoarea cărnii de pui și de vită și a opțiunilor vegetariene. Această modificare a obiceiurilor de consum reflectă interesul germanilor pentru dietele mai sănătoase și producția alimentară sustenabilă. La acestea se adaugă și afluxul de refugiați care nu consumă carne de porc.

Potrivit datelor firmei de cercetare Euromonitor International, consumul total de carne de porc în Germania a scăzut cu 10% după 2011, până la aproximativ două milioane de tone anul trecut. Comparativ, în aceiași perioadă, cererea a crescut în țările vecine Polonia, Franța și Austria. Potrivit estimărilor German Vegetarian Union, în prezent unul din zece germani refuză să mănânce carne, față de unul din o sută în urmă cu un deceniu. În plus, peste 200 de cărți de gătit vegane au fost publicate anul trecut în Germania, dublu față de 2015. În condițiile în care consumatorii și-au pierdut apetitul pentru carnea de porc, chiar și producătorii de cârnați tradiționali au început să ofere variante vegetariene. Firma de familie Ruegenwalder Muehle Carl Mueller GmbH & Co. KG, cu o tradiție de 183 de ani, produce în prezent un Leberwurst vegetarian, care conține mazăre în loc de ficat de porc. Firma precizează că vânzările sale de carne au scăzut cu 5% anul trecut dar vânzările de produse vegetariene și vegane au crescut cu o treime și în prezent sunt responsabile pentru 26% din veniturile totale ale societății. Venirea refugiaților a crescut vânzările de carne de miel, oaie și capră până la cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani în 2016.