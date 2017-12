Geronimo Brănescu a câştigat procesul cu ANSVSA

Procesul dintre Geronimo Brănescu, fostul şef al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), reprezentată de preşedintele Marian Zlotea, a ajuns la final. Chiar dacă puţini sperau ca fostul şef al DSVSA Constanţa să aibă câştig de cauză, instanţa i-a dat dreptate, demiterea din funcţie fiind considerată “abuzivă”. “Decizia instanţei a fost una cât se poate de corectă întrucât, atunci când am fost demis, nu mi-a fost prezentat un motiv anume. Pur şi simplu, am fost demis fără să-mi spună careva ceva”, a declarat Geronimo Brănescu, care a completat că “decizia ANSVSA nu a fost una dintre cele mai elegante”. Imediat ce va fi emis ordinul de repunere în funcţie, fostul director al DSVSA a promis că va prelua şefia, întrucât mai are multe de făcut. El s-a aflat la conducerea DSVSA Constanţa timp de patru luni şi jumătate. De când a fost destituit, conducerea unităţii a fost asigurată de fostul director adjunct, dr. Gheorghe Dinică. Şi fostul director coordonator adjunct din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Tiberiu Pleşu, a câştigat procesul intentat Ministerului Muncii, pentru înlocuirea abuzivă din funcţie. Pe 10 iunie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul formulat de reprezentanţii Ministerului Muncii la decizia Curţii de Apel Constanţa, prin care i se dădea dreptate lui Tiberiu Pleşu. „Aştept să sosească, de la Minister, numirea mea oficială în funcţia din care am fost destituit”, a declarat Tiberiu Pleşu. De asemenea, acesta va primi şi plata drepturilor salariale pentru perioada în care a fost demis în mod abuziv.

Alina GHENCEA, Anca Adina JITARU