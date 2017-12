Gerovital, un Superbrand 100% românesc

Nu credem că există român care să nu fi auzit de crema Gerovital sau care să n-o fi folosit. De-a lungul timpului, unul dintre cele mai longevive branduri româneşti şi-a schimbat de mai multe ori forma, păstrându-şi însă intact fondul. Aşa se explică titlul de Superbrand 2013 la categoria „Îngrijire personală” pe care produsul l-a primit în cadrul evaluării pe care Superbrands România o realizează în fiecare an pentru recunoaşterea brandurilor cu performanţe deosebite. Potrivit unui comunicat de presă de ieri al companiei clujene Farmec, Gerovital are o tradiţie de peste 40 de ani şi a devenit în acest timp una dintre cele mai cunoscute mărci româneşti la nivel naţional şi internaţional. „Suntem extrem de onoraţi de reuşita Gerovital, un brand cu tradiţie şi performanţe extraordinare, dar şi un brand care are capacitatea să se reinventeze permanent. Experţii Superbrands şi consumatorii chestionaţi au apreciat Gerovitalul ca fiind o marcă de încredere şi care se diferenţiază pe piaţă, ceea ce ne motivează să găsim soluţii inovatoare care să ne menţină în topul preferinţelor lor”, a declarat directorul general al Farmec Cluj-Napoca, Mircea Turdean, potrivit sursei citate. Studiul a fost realizat în cea de-a doua parte a anului 2013, când Consiliul Superbrands, format din 25 de experţi în marketing, comunicare, branding şi business, a evaluat brandurile în funcţie de o serie de criterii aplicate internaţional. „Într-o a doua etapă a cercetării, 1.500 de consumatori cu vârsta cuprinsă între 18-54 de ani şi-au exprimat preferinţele în cadrul unei cercetări de piaţă realizate de Ipsos pentru identificarea brandurilor eligibile pentru statutul de Superbrand”, se spune în comunicatul companiei. Printre personalităţile care au folosit crema Gerovital, creaţie a Anei Aslan, se numără Charlie Chaplin, Greta Garbo, Salvador Dali, Ronald Reagan, Charles de Gaulle sau Aristotelis Onassis. Farmec este o companie cu acţionariat 100% românesc.