Gerrard, idolul lui De Rossi

Italianul Danielle de Rossi a şocat pe toată lumea înaintea duelului cu Anglia, din sferturile de finală ale EURO 2012, mărturisind că Steven Gerrard, căpitanul adversarilor, este idolul său. „Anglia este o echipă foarte bună, are un antrenor cu o gândire tactică apropiată de cea italiană, iar asta înseamnă o defensivă exactă. Ne-ar fi convenit să jucăm cu Ucraina în sferturi, dar nu ne temem de Anglia. Căpitanul lor, Steven Gerrard, este idolul meu, pentru că joacă de ani buni la un nivel înalt. Sper să ne descurcăm şi să le punem probleme, indiferent dacă în atac va fi Balotelli sau alt jucător. Este important să marcăm, iar Balotelli este un marcator înnăscut. Mi s-a părut că şi-a făcut treaba până acum, dar la vârsta lui trebuie să-şi asume responsabilităţi şi să se înveţe să fie tratat ca orice alt jucător, pentru că devine un bărbat. La vârsta lui am participat la Campionatul Mondial din 2006 şi am fost eliminat pentru că am lovit un adversar cu cotul. Acea eliminare m-a ajutat să mă maturizez”, a spus De Rossi, care nu ştie dacă va juca tot pe postul de fundaş central în confruntarea cu Anglia: „Prandelli are încredere în mine şi mi-a arătat acest lucru trimiţându-mă să joc în postura de fundaş central. De altfel, m-a folosit pe mai multe posturi, ceea ce-mi place, astfel că nu ştiu unde voi evolua în disputa cu Anglia”.