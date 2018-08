Gest emoţionant făcut de Pink la un concert! Ce s-a întâmplat

Celebracântăreață de muzică popPink seaflala jumătatea unui concert din Brisbane, luni seara,când a oprit brusc spectacolul pentru un consola un fan îndurerat.

Leah Murphy, de 14 ani, a ținut o pancartă pentru PINK, în care explica cântăreței că mama ei a murit și că are nevoie de o îmbrățișare. "Numele meu este Leah, am 14 ani. Mi-am pierdut frumoasa mamă luna trecută, mi-ar plăcea să mă îmbrățișezi... Te rog!" scria pe pancarta.Într-un interviu cu The Courier-Mail, Leah a spus: "PINKa citit semnul și imediat a întrebat: unde este Leah?" Ea a adăugat: „A coborât pe scenă și mi-a dat o îmbrățișare mare și lungă.”

Leah a făcut o pozăcu cântăreața și a postat imaginea pe Instagram. The Courier Mail a raportat ca mama lui Lea, Debbie, a avut bilete pentru show-ul PINK din Sydney și plănuise să meargă cu un prieten. Cu toate acestea, Debbie a murit tragic in iunie, iar Leah, care asculta des lui PINK cu mama ei, a hotărât să meargă în locul ei.

