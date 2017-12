Ghana, în faţa unei premiere istorice

Calificată pentru prima oară în sferturile de finală ale unui turneu final de Campionat Mondial, Ghana continuă să viseze şi la o prezenţă între cele mai bune patru formaţii din lume. La doar a doua sa prezenţă la un turneu final, după aventura din 2006, Ghana a rămas singura speranţă a fotbalului african de a pătrunde, pentru prima oară în istorie, în careul de aşi al competiţiei. Cu un tehnician sârb la timonă, Milovan Rajevac, dar şi cu un lot tânăr şi dornic de afirmare, care a reuşit să compenseze absenţa marii vedete Michael Essien, Ghana este, indiferent de rezultatul din sferturi, cu Uruguay, una dintre surprizele frumoase ale turneului final. Din adevăraţi outsideri, ghanezii au lăsat deoparte orice modestie, declarând chiar că ar putea deveni campioni mondiali. Mai realist şi mai experimentat, tehnicianul Milovan Rajevac încearcă, pentru moment, să-şi readucă echipa cu picioarele pe pământ şi să pregătească cât mai bine confruntarea cu Uruguay. „Vom încerca să fim relaxaţi. Este bine că am ajuns în această fază a competiţiei. Nu avem nicio obligaţie, dar avem şansa să scriem istorie. Uruguay este o echipă impresionantă. Are jucători în cele mai bune campionate din Europa. Vom juca în felul nostru, aşa cum am făcut şi până acum. Vom încerca să profităm de slăbiciunile adversarului, dar este important să reuşim să schimbăm sistemul de joc în timpul meciului. Avem mulţi jucători tineri, fără experienţă, dar marea calitate a acestei echipei este unitatea. Când am venit la cârma naţionalei Ghanei (n.r. - în 2008) am avut mult de muncă, dar rezultatele se văd acum. Sunt mândru de ce am realizat în aceşti doi ani“, a spus Rajevac. După ce a reuşit trei goluri pentru Ghana la acest CM, două dintre ele fiind însă din penalty, atacantul Asamoah Gyan a devenit unul dintre cei mai urmăriţi jucători ai formaţiei africane. „Nu avem nimic de pierdut. Acesta este secretul succesului nostru. Nu încerc să devin cel mai bun jucător al turneului. Vreau doar să-mi ajut echipa să meargă mai departe. În urmă cu doi ani, compatrioţii mă criticau. Trebuie să fiu recunoscător lui Dumnezeu şi eforturilor pe care le-am făcut, fiindcă într-adevăr am muncit din greu“, a spus Asamoah Gyan. În cele 46 de partide pentru naţionala ţării sale, Asamoah Gyan, în vârstă de 25 ani, a înscris 24 de goluri.