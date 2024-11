Gheață la mal - Fenomen rar la malul Mării Negre. Cum și când poate fi observată în Constanța?

Marea Neagră este o apă cu ape temperate, dar care ascund uneori surprize neobișnuite. În special în timpul iernilor cu temperaturi foarte scăzute, au loc fenomene meteorologice foarte rare. Un astfel de exemplu este spectaculosul fenomen prin care apa de la mal îngheață, atrăgând deopotrivă atenția turiștilor, dar și localnicilor obișnuiți cu valuri domoale chiar și pe timp de iarnă.

Pentru ca apa de la mal să înghețe, trebuie să fie îndeplinite anumite condiții climatice speciale. În primul rând, temperatura aerului trebuie să scadă suficient de mult ca apa de la mal, sărată de altfel, să poată îngheța. Iar atunci, atmosfera de pe litoral devine aproape arctică, iar înaintea privitorilor se desfășoară un spectacol nemaipomenit.

Când se formează gheață la mal?

Fenomenul gheții la mal Constanța apare atunci când apa mării, aflată în apropierea liniei de coastă, îngheață sub influența temperaturilor extrem de scăzute. Deși Marea Neagră este o mare semi-închisă, aproape ca un lac, și are o salinitate relativ redusă comparativ cu alte mări, apele sale sunt de obicei suficient de calde pentru a preveni înghețarea. Totuși, în iernile severe, când temperaturile scad sub zero grade pentru o perioadă mai lungă de timp, apa mării începe să formeze cristale de gheata, care se aglomerează treptat la mal. Fenomenul este cu atât mai interesant în Constanța, unde temperaturile de obicei mai blânde fac ca acest spectacol natural să fie destul de rar.

Când și unde s-a mai format gheața la mal în Marea Neagră?

Gheața la mal Marea Neagră s-a observat ocazional de-a lungul timpului, mai ales în iernile severe. Printre cele mai recente episoade se numără cele din iarna anilor 2012 și 2017, când temperaturile scăzute au dus la înghețarea apelor în special în porturile și golfurile de pe litoralul românesc. În unele locuri, grosimea stratului de gheață a depășit câțiva centimetri, iar acest lucru a transformat peisajul într-un decor ireal, cu valuri înghețate și structuri acoperite de gheață.

Chiar dacă gheața la mal este considerată un fenomen natural Constanța iarnă, șansele să prinzi un astfel de spectacol sunt mici și de aceea spectacolele de gheață pe litoralul românesc, ori de câte ori au avut loc, au fost intens mediatizate. O simplă căutare pe internet îți poate scoate în față o mulțime de fotografii care mai de care mai interesante realizate atât de fotografi amatori, cât și profesioniști din întreaga țara.

De ce se formează gheață la mal?

În general apa mării, fiind sărată, nu îngheață. Dar pentru că Marea Neagră are o salinitate scăzută, atunci când temperaturile de afară se mențin negative pentru mai multe zile la rând, apa de la mal poate îngheța.

De asemenea, spre deosebire de alte mări cum ar fi Marea Mediterană de exemplu, Marea Neagră are curenți mai slabi, lucru care de asemenea favorizează formarea gheții deoarece apa, cu cât se mișcă mai puțin, cu atât îngheață mai ușor.

În mare acestea sunt principalele cauze care determină fenomenul de formare gheață mal Constanța.

Impactul gheții asupra ecosistemului marin

Formarea gheții la mal poate avea un impact semnificativ asupra vieții marine și asupra infrastructurii portuare. Pentru speciile de pești și alte vietăți marine, stratul de gheață poate crea un stres termic suplimentar, iar în cazuri extreme, poate afecta hrănirea și migrarea lor. În același timp, gheața poate cauza daune infrastructurii portuare și ambarcațiunilor aflate la mal, întrucât creșterea presiunii gheții poate deteriora pilonii, pontoanele și alte structuri marine.

De aceea, fenomenul reamintește de vulnerabilitatea ecosistemului marin la schimbările climatice și la fenomenele meteorologice extreme. Spectacolul gheții la mal este nu doar o raritate, ci și o ocazie de a conștientiza necesitatea protejării naturii și a monitorizării fenomenelor meteorologice care influențează biodiversitatea Mării Negre.

Pe de altă parte, atât constănțenii, cât și turiștii din alte orașe consideră acest fenomen o curiozitate naturală, care aduce un plus de farmec litoralului. Deși poate reprezenta un disconfort termic temporar pentru că un astfel de fenomen nu poate avea loc decât atunci când este foarte frig, dacă ai ocazie, merită să vezi gheața de la mal!

