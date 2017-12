Gheorghe Bosînceanu se retrage definitiv de la FC Farul

Retrogradarea în liga secundă a produs un adevărat cutremur la FC Farul! În şedinţa Adunării Generale a Membrilor Fondatori, desfăşurată vineri seară, principalul finanţator, Gheorghe Bosînceanu, a anunţat că se retrage definitiv din fotbal. “Motivul principal al retragerii mele este faptul că mi-am dat seama că este nevoie de un buget mai mare, iar eu, de unul singur, nu pot pune la dispoziţie aceşti bani. Pe de altă parte, am înţeles că există interes pentru a prelua clubul doar dacă voi pleca eu”, a spus Bosînceanu. Fostul patron al Farului a anunţat că este dispus să lase clubul viitorilor investitori, dar că lotul de jucători este un capitol separat. “Toţi jucătorii aflaţi sub contract vor fi puşi pe lista de transferuri şi, în funcţie de ofertele primite, dar nu în orice condiţii, vor pleca la alte echipe. Dacă nu sînt oferte, jucătorii pot rămîne la Constanţa, pentru că şi Farul va avea nevoie de jucători în liga secundă. Sper ca viitorii investitori să-şi propună o promovare rapidă. Oricum, toate deciziile pe care le voi lua vor fi în interesul clubului. Sînt banii mei, dar depinde de cine va prelua clubul şi de ce proiect va avea, pentru a lăsa jucătorii în continuare la echipă. Mie mi-au fost de ajuns nouă ani şi nu vreau să merg mai departe. Nu voi fi nici măcar membru în Consiliul Director, pentru că mă retrag definitiv din fotbal. Am cheltuit 15 milioane de dolari şi m-am ales cu o finală de Cupă a României”, a adăugat Bosînceanu.

Şedinţa decisivă peste o săptămînă

Actualul preşedinte al Consiliului Director al FC Farul, Dumitru Manole, s-a arătat surprins de decizia luată de fostul finanţator. “Situaţia este grea, mai ales că echipa nu a confirmat, iar potenţialii finanţatori sînt interesaţi în primul rînd de imagine. În plus, din liga a doua este destul de greu să atragi sponsori. Decizia domnului Bosînceanu ne-a luat prin surprindere, astfel că am decis să organizăm o nouă şedinţă peste o săptămînă, pe 19 iunie, cînd vom vedea ce soluţii sînt. Nu pot afirma dacă se vor implica autorităţile locale, dar în Constanţa există şi mulţi oameni de afaceri”, a declarat Manole. Doi membri din Consiliul Director al FC Farul vor să propună un proiect de hotărîre în Consiliul Local Municipal şi Consiliul Judeţean Constanţa prin care autorităţile locale să se implice financiar la clubul constănţean.

Pe tot parcursul şedinţei de vineri, mai mulţi membri ai galeriei au contestat conducerea grupării de pe litoral, aprinzînd şi cîteva torţe în curtea clubului. Fanii constănţeni au primit cu satisfacţie vestea plecării lui Bosînceanu de la echipă, dar s-au declarat îngrijoraţi de situaţia în care se află clubul.