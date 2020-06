Gheorghe Hagi - locul 1 și Gheorghe Popescu - locul 3, în clasamentul celor mai buni fotbaliști din toate timpurile ai României!

Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, respectiv președintele clubului, Gheorghe Popescu, aleși în Top 3 cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile, informează site-ul oficial al FC Viitorul Constanţa!

În perioada 3-7 iunie, în urma unui sondaj comandat de cotidianul Prosport, peste 900 de români din diverse domenii de activitate au fost intervievați pe tema „Cel mai bun jucător român din toate timpurile!”

Singurul fotbalist român ce a evoluat atât pentru Real Madrid cât și pentru FC Barcelona, Gheorghe Hagi, a întrunit numai puțin de 58% din preferințele românilor, fiind desemnat, și de această dată, cel mai bun fotbalist din istoria României ! „Sunt mândru de tot ce am făcut, o viață dedicată fotbalului. Mă bucur că sunt apreciat, că sunt acolo sus, lângă mari jucători ai României. Am reprezentat la nivel înalt România și înseamnă că am lăsat ceva: rezultate, performanță, titluri, trofee. Acestea mă fac să mă simt bine și împlinit”, a declarat fostul lider al „Generației de Aur”.

De asemenea, în Top 3 se află un alt oficial al Viitorului Constanța, președintele clubului, Gheorghe Popescu. Fost căpitan al celebrei FC Barcelona, Gheorghe Popescu a fost votat de 7% dintre cei chestionați, astfel că a completat un podium extrem de onorant. „Să fiu într-o companie atât de selectă cu Hagi, Dobrin, și înaintea unor jucători precum Balaci, Dumitru, Dinu, Iordănescu, mă face să fiu mândru pentru o astfel de poziționare în fotbalul românesc. Nu poate fi ceva mai onorant decât o companie atât de selectă”, a afirmat Gheorghe Popescu pentru sursa amintită.

Clasament realizat în urma sondajului comandat de Prosport:

1. Gheorghe Hagi - 58% dintre cei care au votat

2. Nicolae Dobrin - 10% dintre cei care au votat

3. Gheorghe Popescu - 7% dintre cei care au votat

4. Adrian Mutu - 5% dintre cei care au votat

5. Ilie Balaci - 2% dintre cei care au votat

6. Helmuth Duckadam - 2% dintre cei care au votat

7. Marius Lăcătuș - 1% dintre cei care au votat

8. Necula Răducanu - 1% dintre cei care au votat