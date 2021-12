Gheorghe Hagi a refuzat oferta de preluare a naționalei României

Conducerea Federației Române de Fotbal l-a invitat la discuții pe managerul tehnic de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi, pentru a-i propune preluarea echipei naționale a României pe o perioadă de patru ani.

Gheorghe Hagia refuzat oferta, deoarece pentru moment nu poate renunța la clubul Farul, unde este acționar majoritar.

"Ne-am întâlnit, am avut o discuție în care, de la bun început, lucrurule erau clare. Am spus că, dacă sunt acționar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculații. Am discutat două ore și am discutat, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situația asta de până acum", a declarat Gheorghe Hagi.