Gheorghe Hagi: „Creați idoli. Fiți pozitivi, pentru că România merită acest lucru!”

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formaţiei FC Viitorul Constanţa, îşi doreşte ca binele să fie promovat mai mult, iar tânăra generaţie să beneficieze de idoli, pentru a visa şi pentru a-şi fixa un obiectiv. Dorinţa lui Gică Hagi este ca generaţia under 21 să depăşească rezultatele „Generaţiei de Aur” şi să ducă România la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2026.

„Sunt două lucruri în viață: binele și răul. Dați binele. Vă rog frumos să promovați binele: cine a câștigat, cine a făcut performanță, cine a dat gol și aveți o mulțime de știri. Creați idoli. Copiii care au fost pe stadion aveau nevoie de acești jucători, să fie idoli pentru ei. Încercați să fiți pozitivi, pentru că România merită acest lucru. Acești copii, este opinia mea, cred că sunt mai buni decât noi. Generația mea, începând cu mine, nu a avut această performanță la 21 de ani, de a juca o semifinală de Campionat European. Orice tânăr are nevoie de susținere. Și eu am fost susținut de profesori, de antrenorii care m-au format, de ziaristi și toți ceilalți. Acești copii au scos România în stradă, au făcut România mândră, sunt competitivi și cred că ne vor depăși. Am fost mândru în Italia. Cum să nu fii când vezi că România bate Anglia, când România bate Croația? Aveți grijă de această generație, nu o dezbinați, pentru că este ușor. Mai greu este să se creeze un mediu bun, să se facă performanță. Va fi Campionatul Mondial din America din 2026... Avem generația 92-95, una foarte bună, talentată, apoi cea din 96-99, cea mai valoroasă, iar apoi cea din 2000-2004, cu jucători foarte tineri, pe care însă eu îi știu... Nimic nu cred că este întâmplător... Hai, România!”, a declarat Gică Hagi.