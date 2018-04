Gheorghe Hagi: „Cred că am mișcat un pic lucrurile”

După ce a tras un semnal de alarmă în privința lipsei de interes pentru construirea unui stadion modern la Constanța, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei României la fotbal, are speranțe că situația se va schimba și vom putea vedea în orașul de la țărmul o arenă și o sală de sport care să găzduiasă evenimente sportive și culturale de marcă. „Sper ca toate marile orașe din România să ajungă să beneficieze de arene moderne și de echipe foarte bune. Și la Constanța cred că se va face un stadion. Mi-am dat cu părerea și cred că am mișcat un pic lucrurile. Constanța merită și o sală de sport și un stadion la nivel de top. Așa cum am făcut în urmă cu nouă ani Academia, atunci când alții dormeau, sper ca și lucrurile să se miște și în această privință”, a declarat Gică Hagi.

Gheorghe Hagi consideră că Ionuț Lupescu a greșit în cursa pentru președinția Federației Române de Fotbal prin faptul că s-a decis târziu, având în Răzvan Burleanu, fostul și actualul președinte, un adversar puternic. „Din păcate, Ionuț cred că a greșit ceva, pentru că diferența de voturi a fost prea mare. Îl felicităm pe noul președinte și, așa cum am mai spus-o, ne dorim ca președintele să resusciteze fotbalul românesc. Trebuie să încerci să faci performanțe la cel mai înalt nivel. Noi, cluburile, suntem partenerii Federației Române de Fotbal, iar federația trebuie să susțină cluburile. Rămâne ca tot fotbalul românesc să împingă într-o direcție”, a spus Gică Hagi, care știe că este pregătit să preia o echipă de nivel înalt, de club sau națională: „Suntem în perioada de tatonări. Am arătat că pot fi manager. Mă simt competitiv, pentru că am experienţă, am format un club de la zero, ştiu ce înseamnă şi partea administrativă şi partea tehnică, ştiu să promovez jucători. Am promovat 35 de jucători în cinci ani şi am şi experienţă ca antrenor. Am făcut minunea”.

