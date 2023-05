Gheorghe Hagi: Depinde doar de noi dacă vom fi la sfârşitul campionatului pe primul loc

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că depinde doar de jucătorii săi dacă vor reuşi să câştige titlul în Superliga de fotbal, de pe prima poziţie a clasamentului având ca opţiune doar victoria în fiecare partidă.



Tehnicianul consideră că Universitatea Craiova, adversara din etapa a 3-a a play-off-ului, este o echipă bună, cu un lot echilibrat.

"E un meci acasă, în care singurul nostru obiectiv este acela de a câştiga. Trebuie să luăm cele trei puncte, dar cred că şi adversarul se gândeşte la asta, pentru că are nevoie de victorie pentru a intra în luptă. E o echipă foarte bună, cu un lot echilibrat, jucători foarte buni fizic şi tehnic. Cred că trebuie să facem un meci foarte bun, ambele faze să le facem la nivelul cel mai înalt, aşa cum am făcut-o la ultimul meci acasă în care am câştigat. Când eşti mai jos, e clar că trebuie să faci socoteli şi să te uiţi în sus, dar când eşti pe primul loc, singura socoteală pe care o poţi face este aceea de a câştiga meciul. Depindem doar de noi dacă vom fi la sfârşitul campionatului pe primul loc, a declarat Hagi.