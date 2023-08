Gheorghe Hagi, după eliminarea Farului: Este cea mai proastă versiune a noastră

Gheorghe Hagi, a declarat, după eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, că în manşa secundă a primului tur preliminar, cu Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), pierdută cu 0-3, formaţia sa a arătat cea mai proastă versiune a sa.

"Ştiam că vom întâlni o echipă experimentată, am reuşit un meci complet acasă împotriva lor, dar ştiam că ne aşteaptă un meci greu în deplasare. Spre surprinderea mea cred că astăzi am văzut cea mai proastă versiune a noastră. E greu să-mi explic, începând de la faza ofensivă. În prima repriză a fost cea mai proastă reprezentare pe care o putem face, este inexplicabil, am fost amatori. Fără personalitate, nu am fost noi, s-a văzut că nu am avut personalitate. Când nu joci fotbal e clar că singurul lucru la care trebuie să te aştepţi este că vei pierde. În apărare nu am construit ca lumea, în atac am fost inexistenţi, cum să ajungi la poartă?", a declarat Hagi în conferinţa de presă de după meciul de la Tiraspol.