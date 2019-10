Gheorghe Hagi îl va înfrunta pe Dan Petrescu

Etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal programează duminică seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, întâlnirea dintre FC Viitorul Constanţa şi CFR Cluj, campioana en titre. O victorie ar permite echipei constănţene să egaleze la puncte formaţia clujeană, aflată pe primul loc, astfel că se anunţă un duel desosebit de interesant între jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi, respectiv Dan Petrescu. Faptul că echipa clujeană a evoluat în UEFA Europa League joi seară nu este considerat un avantaj de Viitorul, valoarea adversarilor permiţând să prezinte un 11 de start puternic. De la Viitorul vor lipsi Ghiţă şi Eric, ambii accidentaţi.

„O partidă grea. Ştim cu toţii, CFR este o echipă foarte bună, experimentată, cu jucători foarte buni. O echipă care joacă în două competiţii şi vom vedea dacă va fi un avantaj faptul că ei au jucat joi. Sunt omogeni şi nu va conta aşa mult, oricine joacă la ei o face foarte bine. Vrem să facem un joc bun, ne dorim un rezultat pozitiv. Suntem încrezători, chiar dacă am pierdut ultimele două meciuri. Vrem să facem un rezultat pozitiv duminică. Vreau să-mi ajut colegii să câştigăm” - Bogdan Ţîru, căpitan Viitorul.

„Este un meci pe care îl jucăm acasă şi trebuie să tratăm totul la victorie. Sunt încrezător că putem obţine un rezultat pozitiv. Încerc să mă adaptez la tot ceea ce înseamnă strategia acestui club, mai am multe de învăţat şi sper ca, încet-încet, să continui pe o pantă ascendentă. Ei au un lot numeros şi din punct de vedere valoric stau foarte bine. Noi trebuie să ne vedem de jocul nostru şi să facem ce ni se transmite pentru a câştiga meciul” - Cosmin Matei.

„Meci acasă, meci mare, cu o echipă foarte bună, echipă europeană, din toate punctele de vedere, nu doar aşa cum am spus la altele. Ei sunt în Europa. O echipă care a demonstrat că e foarte bună, cu un antrenor experimentat şi cu ambiţia să câştige fiecare meci. Noi încercăm să fim noi, să ne luăm cele trei puncte. Ar fi trei puncte importante pentru noi, în lupta noastră pentru a intra în play-off. Acasă de mult nu am mai câştigat cu ei şi sperăm ca de data asta toate ocaziile pe care le-am avut cu ei în ultimele meciuri, în acest meci să avem mai puţine, dar să marcăm, aşa cum am făcut în ultima victorie când am făcut-o acasă, când am ieşit şi campioni, 1-0, şi când a marcat Eric. Nu îmi doresc foarte multe ocazii, îmi doresc să câştigăm, să luăm cele trei puncte. Dacă vrei să câştigi trebuie să marchezi. Va fi greu cu CFR-ul, dar am încredere că echipa poate să facă, pentru că suntem o echipă care marcăm în acest an foarte mult. Trebuie să fim mai atenţi în jocul fără minge, să stăm mult mai bine, să ne apărăm mult mai bine. Au un lot numeros, au de unde să aleagă. Ştiu doar că întâlnesc o echipă puternică, foarte greu de bătut” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.