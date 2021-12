Gheorghe Hagi: Îmi doresc să ne întoarcem acasă cu o victorie

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu este încântat de faptul că formaţia sa nu a primit gol în ultimele trei partide, precizând că doreşte ca jucătorii săi să joace ofensiv şi să marcheze.

"Nu mă încântă pe mine că în ultimele trei meciuri nu am luat gol, important este să marcăm, să producem un rezultat bun. Obiectivul meu nu este să nu primim gol, ci să marcăm. Asta e mentalitatea mea, să facem un fotbal ofensiv foarte bun. Cu toate că şi apărarea este importantă, trebuie să ştim să ne apărăm cu toată echipa. Gaz Metan e o echipă grea, are şi jucători talentaţi, jucători cu experienţă şi joacă şi acasă, dar noi mergem să cu gândul de a câştiga", a afirmat tehnicianul.

"Pentru noi urmează o deplasare grea din toate punctele de vedere, mă refer şi la drum, dar şi la adversar. Noi am avut întotdeauna meciuri grele acolo, e greu să câştigi la Mediaş. Gaz Metan are şi un antrenor care organizează foarte bine defensiva, e greu să o desfaci. Trebuie să facem un fotbal ofensiv foarte bun ca să reuşim. Îmi doresc să ne întoarcem acasă cu o victorie pentru că a început returul şi e important să câştigi", a adăugat Hagi.



Antrenorul a menţionat că nu doreşte să facă schimbări majore în lot în pauza competiţională din iarnă.

"Lotul este bun, sunt mulţumit de el. Până acum am făcut lucruri bune, dar am avut şi momente când individual nu am avut calitatea aşa cum trebuia", a explicat Gheorghe Hagi.