Gheorghe Hagi: „În fotbal, dacă vrei să câștigi, trebuie să accepți lupta”

Primul pas spre finala Cupei României la fotbal a fost făcut de FC Viitorul la Craiova, joi seară, prin victoria cu scorul de 2-1 (Houri 77, Rivaldinho 89 / Bancu 5), din manşa tur a semifinalelor Cupei României la fotbal, ediția 2018-2019. Cum returul este programat pe terenul formaţiei constănţene, prima şansă la calificarea în ultimul act al competiţiei o are acum Viitorul, iar jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi nu vor să irosească o astfel de oportunitate. Intrată pe teren cu o echipă a cărei medie de vârstă a fost de 21,6 ani, Viitorul a suferit în prima jumătate de oră, după care tinerii din formaţia de pe Litoral au revenit şi au întors rezultatul.

„Am început meciul, Craiova ne-a surprins total. Primele douăzeci de minute mai ales, poziţii greşite, foarte lenţi, previzibili, ei erau conectaţi, făceau ce trebuie. După aceea, uşor, uşor, am vorbit cu ei, mai ales la pauză şi le-am zis că în fotbal, dacă vrei să câștigi, trebuie să accepți lupta. Trebuie să ieşi la joc, să o faci cum trebuie. Mă bucur că am făcut lucrurile bine după pauză. Au luptat, au alergat, au fost inteligenţi. Am riscat şi cel care riscă şi câştigă, astăzi, dar mai avem un meci. Aveam nevoie de această victorie, care o să-i facă pe jucători să fie şi mai încrezători în potenţialul lor. Sunt fericit, dar mai avem un meci şi cu siguranţă că nu suntem calificaţi. Un meci european, de nivel, de ritm, de joc”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, la conferinţa de presă desfăşurată după încheierea jocului din Bănie.

„Fiecare cu obiectivele pe care le avem. Fotbalul pe care îl propunem noi şi Craiova este foarte greu de jucat. Nu se joacă în România. Noi stăm la jumătatea terenului. Nu ne antrenăm să stăm pe acolo, pe la 16 metri. Încercăm să dominăm, să ne impunem stilul nostru de joc. Chiar dacă adversarul este foarte competitiv. Câteodată am luat şi patru, am luat şi cinci în Europa, pentru acest lucru. Dar jucătorul îşi vede defectele. Nu ne putem feri de joc. Mentalitatea mea asta e. Bazată pe două principii, pe posesie şi pe presiune. Dacă nu ai puterea asta nu cred că poţi să joci fotbalul meu”, a mai spus Gică Hagi.

După victoria din Cupa României, pentru Viitorul urmează partida de luni, 8 aprilie, de la ora 18.30, din deplasare, cu Astra Giurgiu, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1.