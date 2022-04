Gheorghe Hagi își dorește ca Farul Constanța să devină o echipa mare

Managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi s-a declaratnemulțumit de jocul atacanților de la Farul Constanța în meciul cu CFR Cluj, încheiatcu scorul 0-0.

Gheorghe Hagi a mai declarat că își dorește ca Farul să devină o echipa mare, dar este nevoie de multă muncă pentru a se întâmpla acest lucru.

Aceste meciuri ne-au arătat că avem mult de muncă, dar că ne putem bate cu ele (n.r. - CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova). Nu avem cel mai mare buget, nu avem bani de achiziții, nu putem cumpăra nimic, eventual doar din academie.

Eu zic că am făcut o echipă bună, care se bate de la egal la egal cu cele mai bune 3 din campionat. Am arătat bine, chiar dacă am pierdut pe mici detalii. Mă aștept mult mai mult de la atacanți, dar eu zic că am făcut o echipă bună.