Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „A fost o greşeală că nu suntem în play-off”

La finalul partidei de sâmbătă cu Chindia Târgovişte, din etapa a 11-a a play-out-ului Ligii 1, câştigată de FC Viitorul Constanţa cu scorul de 4-1 (G. Ganea 42, G. Iancu 61, Rivaldinho 71, 83 / D. Florea II 65), managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi, a declarat următoarele la conferinţa de presă referitor la prestaţia echipei sale: „Un meci consistent, un meci bun, un meci în care era foarte greu să îi desfacem. Am făcut-o, cu toate că lucrurile au venit mai târziu, nu la începutul meciului. Dar ştiam, le-am spus cu răbdare, să construim, să circule mingea, să alerge mult, era o căldură mare. Şi lucrurile au venit. Am plănuit bine şi începutul meciului şi după aceea jucătorii care au intrat. Tot ce am gândit şi am plănuit în funcţie de ce am văzut. Au adus prospeţime tactică, prospeţime fizică, consistenţă, au adus un plus, toţi. Au intrat foarte bine. Inclusiv Georgescu, care e 2001, a debutat, i-am zis înainte de meci că o să joace şi să fie el, cu curaj, fără trac”.

Gheorghe Hagi a mai spus că Viitorul va aborda la fel de serios şi următoarele două partide: „Mentalitatea noastră este să câştigăm fiecare meci. Aşa că vom construi şi pentru următoarele două meciuri (n.r.: cu FC Hermannstadt, în deplasare, şi cu Sepsi Sf. Gheorghe, pe teren propriu) lucruri care să ne aducă prospeţime, cu un singur obiectiv, acela de a câştiga cele trei puncte. Încercăm să ne impunem, să dictăm ritmul şi intensitatea jocului, să marcăm multe goluri. Suntem echipa care a marcat cele mai multe goluri anul acesta, suntem clubul care a dat cinci din primii şase în clasamentul golgheterilor, care au fost la noi în casă, care au jucat cu noi şi ne-am bucurat de reuşitele lor. Îi felicit pe această cale. E o zi frumoasă. Sunt fericit de tot ce se întâmplă, pentru că am trecut momente grele, nu momente uşoare, dar le trecem cum trebuie. Echipa a rămas matură, a jucat foarte bine, a demonstrat că a fost o greşeală că nu suntem în play-off. Am demonstrat valoarea noastră şi este lucru cel mai important”.

În clasamentul golgheterilor Gabriel Iancu (18 goluri), Denis Alibec (14g), Cicâldău (14g), Florinel Coman (12g) şi Rivaldinho (11g) sunt jucătorii la care s-a referit Gică Hagi, care a remarcat evoluţiile lui Gabi Iancu şi Rivaldinho: „Şi Iancu şi Riva, când fac pregătiri, când sunt antrenaţi bine, sunt jucători foarte buni. Sunt jucători de excepţie, pentru că au calitate, au talent, ştiu să joace fotbal sunt inteligenţi. Aşa că am doi jucători, un vârf (n.r.: Rivaldinho) şi un decar (n.r.: Gabi Iancu), care marchează goluri şi sunt printre golgheterii României. Mă bucur pentru ei”.

În etapa a 12-a din play-out, FC Viitorul Constanţa va juca, în deplasare, miercuri, 29 iulie, de la ora 19.00, cu FC Hermannstadt.