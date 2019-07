Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Echipa m-a surprins total. Să joace atât de bine”

Startul în forță reușit de fotbaliștii Viitorului l-a surprins chiar și pe managerul tehnic al formației constănțene, Gheorghe Hagi declarând la finalul partidei cu Dinamo București, scor de 5-0 (G. Iancu 9, 69, G. Ganea 49, Calcan 66, Eric 71), de pe teren propriu, că unul dintre factorii care a contribuit la această diferență a fost stabilitatea la nivelul băncii tehnice: „Sunt bucuros. Echipa mi-a arătat că știe să joace fotbal. După 1-0, până la pauză, Dinamo a avut 25 de minute în care ne-a pus în dificultate. E ceva fantastic, în prima etapă să jucăm cum am jucat contra unui adversar puternic, de tradiție. Diferența de scor cred a fost făcută de faptul cel mai important că Viitorul nu și-a schimbat antrenorul în acești patru ani. Există continuitate. Echipa m-a surprins total. Să joace atât de bine. Atacanții, mijlocașii au alergat enorm, fundașii au fost foarte buni, în special Brad (n.r. - De Nooijer) a fost cel mai bun de pe teren. Când vezi echipa cum joacă, înseamnă că antrenorul e susținut de conducere”.

Gică Hagi a evitat să comenteze incidentele cauzate de fanii dinamoviști în repriza a doua a întâlnirii de pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, dar a avut un sfat pentru cei implicați în activitatea la Dinamo: „Hai să vorbim de părțile bune. Dinamo e un club atât de frumos, care emană personalitate. E păcat. Ei trebuie să-și strângă odată lucrurile. Trebuie să se unească. Să fie puternici”.

De cealaltă parte, antrenorul Eugen Neagoe, cel care este contestat vehement de către fanii dinamoviști, a recunoscut că nu a mai trăit o astfel de umilință în cariera de antrenor: „Nu putem vorbi despre nimic. A fost o ruşine ce a fost pe teren. Ce să le transmit fanilor? Încă din primul moment nu m-au dorit, nu ştiu ce s-a întâmplat. A fost o umilinţă, o ruşine, nu m-am gândit că pot trăi o astfel de umilinţă. Sincer, nu m-am gândit la demisie. Eu sunt convins că lucrurile se pot îndrepta. După ce am primit gol, am încercat să facem ceva, am schimbat, dar tot ce am făcut am făcut foarte prost. Nu meritam nimic. Viitorul a meritat victoria. Mai sunt cinci zile până la jocul cu Universitatea Craiova şi vedem zilele următoare”.