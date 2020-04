Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Principalul obiectiv e sănătatea oamenilor, nu fotbalul”

Managerul tehnic al formaţiei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat la Telekom Sport că, în acest moment, sănătatea oamenilor primează, şi nu fotbalul: „Eu cred că trebuie să ne gândim la sezonul viitor, nu la acesta! Avem în faţă un pericol major, iar acum principalul obiectiv e sănătatea oamenilor, nu fotbalul”.

Gică Hagi consideră nu mai este suficient timp să se dispute toate etapele rămase şi crede că echipa care se află pe primul loc în Liga 1, CFR Cluj, trebuie să fie desemnată campioană: „Tot vrem să facem 18 sau 16 echipe, aşa că hai să păstrăm clasamentul de acum, să vină şi cele din B şi să mărim campionatul! Aşa cum Liverpool e campioană în Anglia, fiindcă e pe primul loc, aşa să se procedeze şi la noi. Fotbalul nu poate exista fără spectatori, devine comedie dacă îl jucăm singuri. La fotbal e ca la teatru, jucătorii şi actorii se duc acolo pentru public”.

Patronul Viitorului a vorbit şi despre investiţiile de la FC Viitorul Constanţa şi de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”: „Noi vrem să ne dezvoltăm, avem de terminat clădirea, acum am început să terminăm clădirea din interiorul bazei. Într-un an şi jumătate trebuie să o terminăm. Să ne mutăm cu toţii acolo, să nu mai stăm cu toţii prin oraş, răspândiţi. În momentul de faţă stăm, avem clubul într-un loc, birourile în alt loc şi o să ne mutăm cu toţii la bază. Deci terminăm hotelul. Are cinci mii de metri construiţi. Birourile, patruzeci de camere, unde o să stea acolo toţi copiii. O să stăm cu toţii, clubul se va muta acolo, tot”.

Despre salariul pe care îl are la Viitorul, Gică Hagi a spus: „Eu ştiţi că am unul, dar mic, un salariu de 500 de euro, pot să spun acum, restul nu am luat nici prime, nici salariu nu am avut. Aşa că eu nu am ce să îmi tai. Eu trebuie să fac. Nu, eu am 500 de euro, cât e minim. Ăsta e salariul meu şi nu am luat bonusuri. Nu am luat bonusuri pentru că am încercat să dau la ceilalţi şi eu dacă am avut, am lucrat foarte bine şi am ieşit pe profit, am o societate pe acţiuni şi dacă avem profit la sfârşitul anului pot să îmi iau bani”.

Din cauza pandemiei de coronavirus, FC Viitorul s-a numărat printre primele cluburi din România care a redus la jumătate salariile jucătorilor, până la finalul anului viitor.