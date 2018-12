Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Să domini CFR-ul, în aşa hal, cu nişte copii...”

În ciuda înfrângerii din etapa a 20-a a Ligii 1 la fotbal, 0-1 (Ţucudean 33) cu CFR, luni seară, pe teren propriu, FC Viitorul a avut o evoluţie apreciată în duelul cu deţinătoarea tilului, iar managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, cu toate că era dezamăgit de rezultat, şi-a felicitat elevii.

„Am încercat să facem un fotbal foarte bun. Păcat de ultima pasă, şutul, decizia în ultimii treizeci de metri. Să domini CFR-ul, în aşa hal, cu nişte copii, care au făcut un fotbal bun. Nimeni la televizor nu vorbea de ce a făcut Viitorul a doua repriză. Şi cum a jucat CFR-ul prima repriză. Cum au interpretat contra vântului. Să joci fotbal contra vântului. Să ai capacitatea să pasezi, să faci o sută de mii de pase, să ajungi la poartă, să bagi mingea în careu de o sută de ori... Şi CFR-ul a dat-o înainte şi venea mingea înapoi. Eu mi-am felicitat echipa, cu toate că ştiţi că eu, dacă nu câştig, nu pot fi fericit. Chiar dacă, câteodată critic, acum chiar că meritau, pentru că ne-am impus. Pentru că am avut personalitate, pentru că am jucat un fotbal bun pe un timp extrem de greu, vânt, ploaie”, a spus Gică Hagi la conferinţa de presă.

Tehnicianul Viitorului a remarcat maturitatea în joc a campioanei en titre, dar aşteaptă că Viitorul să ajungă o echipă puternică, iar în cel mai scurt timp tinerii să se poată lupta pentru titlu: „CFR-ul, o echipă matură, care ştie să joace la rezultat, puternică, se închide bine, te momeşte, ştie să te ducă unde vrea, ştie să facă presiunea pe care o vrea. Le-am spus tot, au respectat tot ce-am zis, decizia, ultima, acolo, momentul, interpretarea, luciditatea, vârsta, probabil, acolo mai sunt nişte lucruri. Muncim. A fost un an fantastic. Chiar dacă am mai avut sincope, am avut creşterea normală, logică. Mă gândesc doar la proiectul ăla. Uşor, uşor, acolo, stau orima oară să văd eu dacă pot să cresc. Copiii aceştia au nevoie de putere. Eu sunt singur până acuma. Dacă vor veni, eu sunt sigur vă veţi vedea o echipă frumoasă, care va produce jucători şi va face bine pentru România. Totul pentru jucătorii români. Să avem stabilitate, să fim puternici şi să facem performanţă. Să ajungem să ne luptăm cu cei puternici din România şi să venim să vă spunem în faţă, da, vrem şi noi să câştigăm campionatul. Dar în momentul de faţă, nu”.

