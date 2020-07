Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Trebuie să ne uităm înainte, să avem aceeaşi mentalitate”

După remiza de luni seară de la Iaşi, 1-1 (Omoh 17 / G. Iancu 73) cu CSM Politehnica, formaţia FC Viitorul Constanţa, liderul din play-out, are zece puncte avans faţă de ocupanta locului secund, Academica Clinceni, cu patru etape înaintea încheierii campionatului.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a apreciat evoluţia jucătorilor în partida de la Iaşi: „Bucuroşi, fericiţi, pentru că am luat un punct, am muncit. Ştiam că întâlnim un adversar care stă bine în teren, ne cunoştea foarte bine, cu un antrenor care are experienţă mare. Am făcut în prima repriză o greşeală, ne-a costat. După aceea ne-am creat ocazii şi puteam să marcăm goluri, dar am produs fotbal. Mai puţin inspiraţi în 16 metri, ultima pasă, şutul, finalizarea. Dar foarte mulţumit de jocul echipei, de atitudine, de determinarea care a fost. Mă bucur că am revenit. Noi vrem să ne impunem jocul nostru, indiferent de adversar. Cred că am lucrat bine, tot ce am făcut. Sunt foarte mulţumit. Trebuie să ne uităm înainte, să avem aceeaşi mentalitate”.