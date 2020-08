Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Trebuie să vorbim puţin şi să ne gândim ce facem”

Înfrângerea Viitorului din etapa a 13-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, 0-3 (Carnat 8, 32, M. Ștefănescu 16) cu Sepsi Sf. Gheorghe, nu a fost pe placul lui Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formaţiei constănţene fiind nemulţumit de prestaţia elevilor săi din prima repriză.

„Un meci în care nu am făcut o primă repriză foarte bună, destul de slabă. Din păcate. Sepsi, o echipă care face pressing în jumătatea ta. Am făcut greşeli mari în prima repriză şi s-a rupt echilibrul. A doua repriză a fost echilibrată, dar este greu să joci la 3-0 pentru adversari. Din păcate, am început foarte bine play-out-ul, dar am terminat prost. Mai avem un meci. Bine că, într-un fel, suntem salvaţi. În momentul de faţă vin acele lucruri, accidentări, care, probabil, vin din suprasolicitare. Am jucat din trei în trei zile şi s-a cunoscut acest lucru. Nu am trecut acest test. Trebuie să vorbim puţin şi să ne gândim ce facem”, a declarat Gheorghe Hagi.

FC Viitorul Constanţa mai are de disputat partida din ultima etapă a play-out-ului, cu Dinamo București, în deplasare, dar nu ştie încă data când va avea loc întâlnirea, cel mai probabil jocul urmând să fie programat peste două săptămâni.