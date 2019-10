Gheorghe Hagi: „Multinaționalele să investească în segmentele sociale”

Managerul tehnic al formaţiei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, și-a exprimat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, opinia personală cu privire la mai multe aspecte care pot îmbunătăți situația din fotbalul românesc, în special, dar și din celelalte sporturi, pentru ca România să se poată bate de la egal la egal cu marile puteri. Gică Hagi a spus că totul vine de la buget, iar statul trebuie să implice multinaționalele să investească în segmentele sociale, sport, sănătate, cultură.

„Puterea vine de la bugetul pe care îl ai. Nimeni în România nu vorbește de finanțare, de cum trebuie organizat fotbalul. Ce s-a întâmplat în ultimii treizeci de ani? Cum Real Madrid a ajuns la buget de un miliard, iar campioanele noastre la zece milioane? Dezvoltare. Asta s-a întâmplat. Ei s-au adaptat, noi nu. În acest moment putem concura în lume doar cu un singur lucru: România. Loturile naționale. Iar pentru acest lucru, noi, cluburile, trebuie să muncim mult și bine pentru a produce jucători. Pentru a fi ajutați, trebuie să fie implicate multinaționalele, care sunt cele mai bogate din România. Din cifra de afaceri trebuie să dai un procent de unu, doi sau trei la sută pentru sport, sănătate sau cultură. Trebuie să se dea o lege prin care să fie implicate multinaționalele să susțină sportul, sănătatea, cultura din cifra de afaceri, nu din taxe și impozite. Să renoveze spitale, școli, stadioane, așa cum se întâmplă și afară. Așa s-au dezvoltat toate cluburile de afară, în timp ce la noi s-au dezbinat... De ce? Noi trebuie să ne vrem binele nostru, să construim, să avem bugete, stabilitate financiară. Singurul lucru bun sunt banii de la televiziuni. Societatea are nevoie de fotbal, are nevoie de spectacol, nu de circ cum zic unii. Are nevoie de suporteri, cluburile mari trebuie să aibă treizeci de mii de abonați pentru a avea forță. România suferă mult la capitolul social și nimeni nu vorbește de acest lucru. Primăriile și Consiliile Județene sunt obligate, pe diferite nișe, să investească în sport. Iubesc România pentru că ea m-a educat, iar ceilalți de la Real Madrid și Barcelona m-au perfecționat. Aș fi bucuros să văd că lucrurile se vor schimba, că se va investi în segmentele sociale și că ne vom putea bate cu cei de afară”, a declarat Gheorghe Hagi.