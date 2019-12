Gheorghe Hagi, mulţumit de anul 2019 şi dornic de noi performanţe în 2020

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, se gândeşte şi analizează toate variantele pentru ca formaţia constănţeană să obţină anul viitor rezultate cât mai bune, după ce finalul lui 2019 nu a fost unul prea bun pentru gruparea de la ţărmul mării. Dar anul care se încheie a fost unul cu performanţe notabile pentru FC Viitorul Constanţa.

„Vorbim de un an pe care eu îl consider fantastic, din toate punctele de vedere. Vorbim de o echipă care a câştigat trofee, atât la seniori, cât şi la Academie. Sunt mulţumit de anul pe care l-am făcut, de performanţele pe care le-am realizat. Aş vrea să am şi la anul un an cum l-am avut anul acesta. La fel şi România, pentru că am avut un an, în această vară, aceşti copii ne-au scos în stradă (n.r. - referitor la prezenţa naţionalei de tineret în semifinalele Campionatului European)”, a spus Gheorghe Hagi, care este mulţumit de performanţele realizate în acest an, clasarea pe locul 3 în Liga 1, câştigarea Cupei şi Supercupei României: „Sunt mândru de tot ceea ce am făcut. Sportul înseamnă bucurie şi suferinţă”.

În plus, Gică Hagi a publicat în acest an şi cartea „CAMPIONII creează CAMPIONI”, la zece ani de la demararea proiectului Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” şi FC Viitorul Constanţa: „Eu, personal, cu clubul, împreună, am scos şi o carte. Am vrut să o vadă, să o simtă toţi cei care sunt interesaţi de fotbal. O carte tehnică, cu lucruri bune, care arată o idee despre fotbal, o viziune despre ce trebuie să faci ca să ajungi campion”.