Gheorghe Hagi, nemulțumit de prestația defensivă a Farului

Universitatea Craiova a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 3-0 (3-0), sâmbătă seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal.

Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de prestația defensivă a echipei, dar și de prestația arbitrilor.

Hagi a spus că arbitrajul nu a fost unul corect, pentru că echipa adversă ar fi trebuit să primească roșu la scorul de 0-0.

„O echipă puternică, echipă care are calitate, forță, tehnică. Ofensiv am jucat bine, defensiv am făcut mai puțin. Ei au tras la poartă, noi nu. Cred că și noi am atacat, dar important este să faci și faza defensivă, iar nouă ne-a lipsit asta.

Nu pot să interpretez, au fost două situații la limită, când scorul era încă 0-0, dar nu vreau să comentez arbitrajul.