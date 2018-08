Gheorghe Hagi nu vrea să dispărem de pe harta fotbalului

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a făcut şi o scurtă analiză a situaţiei din fotbalul românesc la conferinţa de presă desfăşurată înaintea partidei pe care echipa constănţeană o va susţine luni, de la ora 18.00, pe teren propriu, cu FC Voluntari, în etapa a treia din Liga 1. Absenţele de la turneele finale au scăzut foarte mult cota fotbalistului român, iar soluţia pentru redresare este investiţia în tineri, pentru a putea reveni în lupta cu puterile sportului rege, iar sportul să devină o prioritate la nivel naţional.

„Sportul în România a fost prioritate şi sper ca în viitorul apropiat, foarte repede, să devină o prioritate pentru că, dacă nu, dispărem de pe scenă. Am dispărut, să nu spun că am dispărut. Acum nouă ani am început de la zero. Investiţia cea mai mare a mea am făcut-o în tineri. Ei sunt viitorul, ei ne vor reprezenta, dar ei trebuie educaţi şi formaţi aşa cum trebuie pentru a avea un viitor bun. România a avut generaţii care s-au terminat sau sunt pe terminate şi trebuie să vină altele. Eu zic că o să vină o generaţie frumoasă. Ei trebuie să aibă un mediu foarte sănătos, bun, puternic pentru a progresa. În momentul de faţă, în România, trebuie să reflectăm foarte, foarte tare la cota fotbalistului român. E în scădere foarte mare, mare de tot. Obiectivul e să faci performanţă cu echipa. Toate loturile naţionale să-şi propună să se califice la campionate europene şi mondiale. Asta e opinia mea. Fotbalul de performanţă să fie finanţat aşa cum trebuie, să fie o prioritate la nivel naţional, infrastructură, bugete, finanţare. Multinaţionalele să vină lângă noi, să dea o lege în care ele trebuie să devină suportul numărul unu al sportului românesc. Sunt foarte multe, pentru că produc foarte mulţi bani în România, miliarde şi atunci trebuie să susţină sportul, deoarece sportul este un segment social de mare importanţă a României. Dacă mai avem mândrie, dacă mai avem orgoliu, dacă mai vrem să ne luptăm cu cei de afară, dacă nu, o să rămânem şi o ducem în continuare cu lupte în Piaţa Victoriei. România e plină de talente. Trebuie găsite soluţii clare legate de fotbalul românesc”, a declarat Gică Hagi.