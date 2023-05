Gheorghe Hagi: Pe noi ne interesează să câştigăm fiecare meci şi să câştigăm campionatul

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca echipa sa să câştige titlul de campioană a Superligii de fotbal şi că nu va ascunde nimănui acest lucru.



Tehnicianul a dorit să lase impresia că a uitat înfrângerea cu FCSB din etapa trecută şi că este concentrat doar la partida cu CFR Cluj.

"În fotbal totul durează o zi, nu mai pot vorbi acum despre meciul cu FCSB, mă interesează doar meciul cu CFR Cluj, ce a fost în spate.... Suntem în continuare pe primul loc, suntem cea mai bună echipă din campionatul regulat şi asta mă interesează. Mai sunt şase meciuri de jucat, toate sunt foarte grele, e o luptă. Pe mine mă interesează fiecare meci în parte, să luptăm pentru cele trei puncte. Trebuia să arătăm fotbalul pe care l-am avut în campionatul regulat când am fost cei mai buni. Pe noi ne interesează să câştigăm fiecare meci şi să câştigăm campionatul.

Noi ne dorim să fim campioni. Nu era planificat la începutul campionatului, chiar dacă în mintea mea cu acest gând am plecat din prima zi când am construit totul. Acum suntem acolo sus şi nu putem să ne ascundem, trebuie să o spunem cu voce tare că ne dorim acest lucru, şi sperăm să se împlinească, să ieşim campioni. Mental stăm foarte bine, suntem pe primul loc, chiar dacă la un moment dat poate să vină o înfrângere. Face parte din fotbal. Eu am încredere în grupul pe care îl avem", a declarat Hagi.