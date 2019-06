Gheorghe Hagi: „Să dea Domnul să le meargă mai bine ca nouă”

După succesul de vineri seară, de la Cesena, 4-2 (G. Puşcaş 76-pen., I. Hagi 85, Fl. Coman 88, 90+3 / Gray 79, Abraham 87) cu Anglia, din etapa a doua a Grupei C a Campionatului European de fotbal tineret, managerul tehnic al Viitorului a remarcat evoluţia tinerilor jucători români, pe care îi vede capabili să se bată pentru cu orice echipă.

„Au muncit foarte bine, au calitate individuală. Jocul de echipă, sacrificiu. E destinul lor, să dea Domnul să le meargă mai bine ca nouă. Echipa câştiga trofee, jucătorii fac diferenţa. Îşi fac un drum în viaţă, încep toţi românii să-i respecte. Aurul României sunt jucătorii tineri. Sunt atât de fericit. Eu am înţeles asta, mi-a zis cineva şi asta fac! Ne-au făcut să fim mândri. I-au bătut şi bravo lor. Eu sunt acum în linia a doua. Jucătorii trebuie să scrie istoria în teren şi ei au scris-o. Să le placă să muncească, să fie modeşti şi când intră pe teren să fie foarte ambiţioşi”, a declarat, la Digi Sport, Gheorghe Hagi.

„Regele” fotbalului românesc speră ca actuala naţională Under 21 să depăşească în viitorul apropiat performanţele „Generaţiei de Aur”, care a ajuns în sferturile de finală la Campionatul Mondial din SUA, din 1994. „Trebuie să fim mai încrezători că putem să devenim cei mai buni. Noi am avut ghinion, generaţia noastră, dar ei pot face mai mult. Atunci a fost şi ghinion, aşa a fost destinul, dar am lăsat loc de bună ziua, că dacă ieşeam noi campioni, nu mai era loc, dar aşa pot ei să ne depăşească”, a mai spus Gică Hagi.