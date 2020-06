Gheorghe Hagi, victoria cu numărul 100 ca antrenor în Liga 1

Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulţumit de evoluţia fotbaliştilor constănţeni la finalul partidei cu FC Hermannstadt, din etapa a 5-a a play-out-ului Ligii 1, câştigată de formaţia pe care o pregăteşte, cu scorul de 4-1 (Vl. Achim 4, 90+2, G. Iancu 71, 79 / Ad. Bălan 88).

„Un joc foarte bun, un joc în care, cred eu, că ne-am impus de la început cele două principii, posesia şi presiunea. Ştiam că întâlnim o echipă cu jucători cu mare experienţă şi trebuia să avem răbdare, să-i desfacem, să facem un fotbal bun. Am găsit soluţii, am făcut lucruri bune. Am avut şi o perioadă mai puţin bună, din minutul 20 în prima repriză până la sfârşitul ei. Au încercat şi au avut nişte ocazii şi puteau să ne egaleze. Am vorbit la pauză şi am pus lucrurile la punct. Cred eu că am făcut şi o repriză a doua foarte bună, poate mai bună ca prima. Am marcat goluri, lucru foarte important, pentru că o echipă care domină şi are foarte multe acţiuni, între cinci sute şi şase sute de acţiuni pe meci, trebuie să marcheze goluri. Am fost şi eficienţi de această dată în faţă. Am pregătit meciul cum trebuie şi jucătorii au făcut-o foarte bine”, a declarat Gheorghe Hagi la conferinţa de presă.

Gică Hagi a remarcat prestaţiile lui Vlad Achim şi Gabi Iancu, autorii golurilor formaţiei constănţene în partida de luni: „Achim a jucat foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult Achim. El e surpriza în acest campionat pe care l-am început după pandemia. Iancu e pe drumul bun. E la fiecare meci mai bun. Aştept de la el mai mult. Avem trei meciuri, e greu ca jucătorii să fie încă în formă, cu ritm şi intensitatea jocului. Aşteptăm de la ei, avem nevoie de toţi, lupta e lungă şi sperăm să fim competitivi şi să facem faţă. Noi suntem pregătiţi să luptăm”.