Gheorghe Hagi, Viitorul: „Ar fi fantastic să luăm odată campionatul și o cupă ”

FC Viitorul a câştigat, sâmbătă seară, la Craiova, partida cu Universitatea, cu scorul de 2-1 (Mihăilă 70-autogol, Drăguş 90+3 / Martic 17), astfel că echipa constănţeană a încheiat sezonul 2918-2019 pe podiumul Ligii 1 Betano la fotbal. „Două reprize diferite. Ştiam că întâlnim o echipă care avea o singură variantă, să câştige, că o să înceapă foarte bine. Tot ce au făcut prima repriză, au fost mult mai iuţi ca noi, au jucat un fotbal mult mai bun decât noi. Noi eram lenţi şi previzibili. La pauză am accesat orgoliul, personalitatea fiecărui jucător, trebuia să ieşim la joc şi uşor-uşor, cu şansă, am arătat că merităm să fim acolo, sus. Cred eu că la sfârşit am fost inteligenţi, am făcut ce trebuie. Două echipe frumoase. Fericiţi, bucuroşi”, a spus, la finalul partidei din Bănie, la conferința de presă, managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi

Pentru Viitorul urmează ultimul meci oficial al sezonului, finala Cupei României, sâmbătă, 25 mai, de la ora 20.00, la Ploieşti, pe stadionul „Ilie Oană”, cu Astra Giurgiu. Având calificarea asigurată în UEFA Europa League, jucătorii Viitorului vor aborda cu moralul ridicat confruntarea cu Astra, iar câştigarea trofeului ar reprezenta cel mai frumos cadou la zece ani de existenţă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

Referitor la finala Cupei României, Gică Hagi a spus: „Noi să mergem să jucăm finala şi să ne conectăm, e o săptămână importantă pentru noi, pentru că e un trofeu la mijloc. Împlinim zece ani şi ar fi fantastic să luăm odată campionatul şi o cupă. Ar fi fantastic pentru noi. Cred eu că aceşti copii au arătat lucruri extraordinare. Noi am arătat că jucăm numai pentru noi. Cupa vrem să o câştigăm. E un trofeu important pentru noi. Sperăm să fim noi cei care vom câştiga, să fim fericiţi după meci, să petrecem, două-trei zile sau o zi-două, şi după aceea jucătorii să plece acasă. După aia, vom vedea ce va fi, cu mine, cu echipa, cu clubul. Avem un singur obiectiv, câştigarea cupei”.